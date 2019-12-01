Investiga FGE posibles hechos de maltrato animal ocurridos en Paracho, Michoacán

Investiga FGE posibles hechos de maltrato animal ocurridos en Paracho, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 23:01:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Después de que se denunciara el hallazgo de varios caninos muertos sobre las calles de Paracho, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Uruapan, inició Carpeta de Investigación con relación a posibles hechos constitutivos del delito de crueldad animal.

Según la información, una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre el presunto envenenamiento de los ejemplares, por lo que personal de la Fiscalía Regional se trasladó al basurero municipal de Paracho, donde se realizó el levantamiento de 15 perros.

También detallaron que los ejemplares habrían sido envenenados supuestamente en la Plaza Principal y de ahí fueron llevados al lugar antes mencionado.

Los cuerpos de los animales fueron trasladados al Servicio Médico Forense, a efecto de practicarles los estudios periciales que permitan determinar las causas de muerte.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Martes en Michoacán: enfrentamientos en Tierra Caliente dejan 5 muertos; otros dos cuerpos baleados fueron hallados en Pátzcuaro
Investiga FGE posibles hechos de maltrato animal ocurridos en Paracho, Michoacán
Detienen en Arizona a exdirector de PC de Hermosillo; estuvo en el cargo durante el incendio de la Guardería ABC
Detienen en Celaya, Guanajuato a objetivo prioritario por extorsión agravada
Más información de la categoria
Martes en Michoacán: enfrentamientos en Tierra Caliente dejan 5 muertos; otros dos cuerpos baleados fueron hallados en Pátzcuaro
Designa Congreso de Michoacán a Felipe Orlando Aragón Andrade, como recipiendario de la Presea “Constitución de 1814”
Transferencia de 3 mil millones a Suiza, terrenos a precio de ganga y contratos públicos: la madeja que une a Amílcar Olán, los hijos de AMLO y a Adán Augusto
Detienen en Arizona a exdirector de PC de Hermosillo; estuvo en el cargo durante el incendio de la Guardería ABC
Comentarios