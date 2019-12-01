Recordarán a Paquita la del Barrio con una catrina monumental y una ofrenda en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 17:36:22

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2025.- Vecinos de Tlatelolco, rendirán homenaje a la cantante Paquita la del Barrio, junto con su exmánager Paco Torres, con una catrina monumental y una ofrenda para recordarla.

En entrevista para el programa Sale El Sol, Paco Torres compartió que es algo triste este primer Día de Muertos sin la interprete de Rata de dos patas.

“Es una fecha muy difícil. ¿Quién imaginaría que hoy estaríamos poniéndole una ofrenda? Recordarla así es triste, pero también hermoso. Como decía una de sus canciones: ‘Nadie se muere cuando no se olvida’”.

Asimismo, dio a conocer que se instaló una ofrenda en su negocio, El Rincón del Inútil, ubicado en el mercado de la Guerrero, donde se colocó una réplica de la urna en forma de mariposa, donde se encuentran los restos de la cantante.

Además, se colocó una figura de un ratón, haciendo referencia a su canción “Rata de dos patas”, una copa de tequila, debido a que ella siempre tenía una en sus presentaciones, y también se pondrá un plato de mole, que era su comida favorita.

La catrina, está inspirada en una imagen de Paquita la del Barrio, y se encuentra exhibida en el el Jardín de Santiago y podrá ser visitada hasta el 2 de noviembre.

“Aunque Paquita era de la Guerrero, Tlatelolco también la siente suya. Al final, solo nos divide una calle”, expresó Paco Torres.