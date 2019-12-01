Abren fuego contra locales en Celaya, Guanajuato

Abren fuego contra locales en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 07:32:09
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Celaya, Guanajuato, a 4 de noviembre 2026.- Más de 10 casquillos percutidos quedaron en la escena donde realizaron disparos que dejaron daños de perforaciones en al menos tres locales sin registrar lesionados, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. 

El suceso ocurrió la noche de este martes en la esquina de Antonio Plaza y Constituyentes, a solo metros de distancia de donde un taquero fue asesinado a balazos el pasado 27 de octubre.

Al lugar arribó la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano quienes dieron parte a la Fiscalía del Estado para iniciar la carpeta de investigación, mientras que la.zona.fue delimitada con la cinta amarilla.

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