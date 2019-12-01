Marina desmantela tres laboratorios clandestinos y asegura más de 700 kilos de estupefaciente

Ciudad de México, 12 de enero del 2026.- La Secretaría de Marina (Semar) desmanteló tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en los estados de Michoacán, Durango y Sinaloa, como parte de las acciones federales contra el crimen organizado.

La información fue dada a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, donde detalló que durante los operativos se logró el aseguramiento de más de 700 kilogramos de metanfetamina, así como 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos utilizados para la producción de esta droga sintética.

La primera acción se realizó durante un recorrido terrestre en la localidad de Carricitos, Durango, donde se localizó un laboratorio clandestino, donde se aseguraron mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.



El laboratorio contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética, los cuales fueron inhabilitados en su totalidad con el fin de evitar su reutilización.



En una segunda acción, en Sinaloa, en el poblado Los Cedros, se ubicó y desmanteló un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, así como mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos.



En el estado de Michoacán, en la localidad de La Escondida, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se localizó y desmanteló un laboratorio, donde se aseguraron 9 mil 700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas.

De acuerdo con el funcionario federal, estas acciones representan un golpe directo a la capacidad financiera de las organizaciones criminales, además de evitar que grandes cantidades de sustancias ilícitas lleguen a la población.

García Harfuch subrayó que los operativos también contribuyen a la protección de niñas, niños y jóvenes, al impedir la distribución de drogas que generan graves afectaciones a la salud y al tejido social.