Máquinas tragamonedas, fuente de financiamiento para grupos delictivos: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 08:51:39

Morelia, Michoacán, 15 de febrero del 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) alerta a la ciudadanía sobre el uso de máquinas tragamonedas ilegales, cuya operación está vinculada a actividades delictivas.

Sobre el particular se informó que derivado de labores de inteligencia e investigación realizadas por la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil, se ha identificado que la instalación y explotación de estos artefactos se relaciona con delitos como extorsión, fraude y lavado de dinero, convirtiéndose en una fuente de financiamiento para células criminales que operan en la entidad.

Asimismo, estas máquinas contravienen la Ley Federal de Juegos y Sorteos y generan afectaciones directas a la economía familiar y a la salud pública, al fomentar prácticas como la ludopatía y fortalecer esquemas de financiamiento ilícito.

Por ello, la SSP exhorta a la población a no hacer uso de estos dispositivos ni destinar recursos económicos a su operación, así como a reportar de manera inmediata su funcionamiento a las líneas 911 Emergencias y 089 Denuncia Anónima.

Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso de desarticular las economías ilícitas y salvaguardar el bienestar de las familias michoacanas. En la Guardia Civil, se trabaja para mantener informada a la ciudadanía.