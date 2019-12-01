Bloqueos, denuncias y acusaciones sacuden Buenavista, Michoacán: Señalan a policías de Tepalcatepec por desapariciones 

Bloqueos, denuncias y acusaciones sacuden Buenavista, Michoacán: Señalan a policías de Tepalcatepec por desapariciones 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 22:08:09
Buenavista, Mich., a 14 de febrero de 2026.- La tensión estalló en Buenavista. Desde las primeras horas del sábado, habitantes cerraron las principales entradas y salidas del municipio en una protesta que crece minuto a minuto. ¿La razón? La exigencia de la aparición con vida de varios familiares desaparecidos, quienes —según denuncian— habrían sido presuntamente privados de la libertad por elementos de la Policía Municipal de Tepalcatepec.

Familiares y manifestantes señalaron que las personas desaparecidas habrían sido entregadas a un mando conocido como “Tilín”, mencionado públicamente en otras ocasiones por supuestos vínculos con actividades ilícitas. Las autoridades no han confirmado estas versiones.

Los inconformes pidieron la intervención inmediata de autoridades estatales y federales, así como una investigación transparente que aclare los hechos y garantice la integridad de los desaparecidos. La demanda incluye también la actuación de la Fiscalía General de la República.

En redes sociales, el llamado se amplificó y apuntan a figuras federales para que atiendan el caso, mencionando a Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum Pardo.

