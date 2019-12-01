Comando incendia gasolinera y rafaguea Oxxo en Cuitzeo, Michoacán; se repiten ataques de 2024

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 21:48:53

Cuitzeo, Mich., a 14 de febrero de 2026.- Lo que debía ser una noche tranquila se convirtió en una escena de auténtico pánico en la entrada de Cuitzeo. Un grupo de sujetos fuertemente armados desató el caos al incendiar una bomba despachadora de la gasolinera ubicada sobre la carretera Morelia – Cuitzeo y, minutos después, rafaguear la fachada de una tienda OXXO.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores arribaron en la oscuridad de la madrugada, descendieron de sus vehículos y, sin titubear, rociaron combustible sobre una de las bombas para después prenderle fuego. Las llamas iluminaron la carretera mientras el miedo se apoderaba de la zona.

Pero el ataque no terminó ahí.

En un segundo acto de violencia, los sujetos se colocaron frente al OXXO contiguo y abrieron fuego contra la fachada, dejando múltiples impactos de bala visibles y severos daños materiales. El estruendo de las detonaciones retumbó en los alrededores, generando alarma entre vecinos y automovilistas.

Un antecedente inquietante

Este hecho revive un episodio alarmante: en diciembre de 2024, la misma gasolinera fue incendiada por hombres armados y el mismo OXXO atacado a tiros. La repetición del patrón ha encendido las alertas entre habitantes y autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni fallecidas, únicamente daños materiales de consideración.