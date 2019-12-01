SEP explica salida de Marx Arriaga de Materiales Educativos; aseguran no es un "atentado" contra libros Obradoristas

Ciudad de México, 15 de febrero del 2026.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la separación de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos obedeció a diferencias respecto a la actualización de los Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

En un comunicado fechado el 14 de febrero de 2026, la dependencia señaló que el entonces funcionario se negó a implementar modificaciones solicitadas por la Subsecretaría de Educación Básica, al considerar que cualquier ajuste atentaría contra el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La SEP rechazó que exista intención de eliminar contenidos relacionados con los procesos de transformación política o movimientos sociales en el país. Por el contrario, aseguró que dichos temas forman parte de la memoria histórica nacional y deben mantenerse en los materiales educativos.

Entre los cambios propuestos, la Secretaría destacó la incorporación de más contenidos en lenguas indígenas, la producción de materiales en formatos accesibles como macrotipo y Braille, así como una mayor inclusión de mujeres en los libros de historia. También se planteó ampliar el reconocimiento a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, elaborar materiales dirigidos a estudiantes en situación de movilidad, fortalecer los enfoques de humanismo y vida saludable, y diseñar recursos específicos para docentes de escuelas multigrado.

Asimismo, la SEP indicó que se propuso reimprimir los cuadernillos para docentes editados en 2023, herramienta que, según la dependencia, ha sido solicitada reiteradamente por el magisterio para fortalecer el modelo educativo basado en proyectos. No obstante, afirmó que esta petición también fue rechazada.

De acuerdo con el comunicado, la falta de avances derivó en una reunión celebrada el 28 de enero entre el titular de la SEP y Arriaga Navarro, en la que se le planteó la posibilidad de asumir otro cargo dentro del gobierno para facilitar la implementación de los ajustes. Sin embargo, el funcionario declinó la propuesta y señaló que evaluaría presentar su renuncia.

La Secretaría detalló que posteriormente se acordó que, en caso de no concretarse la dimisión, se seguiría una vía jurídica para liberar la plaza, la cual cambió su naturaleza a un puesto de libre designación, permitiendo a la dependencia realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero.

Finalmente, la SEP sostuvo que no se trató de un despido ni de un desalojo, aunque reconoció que la diligencia realizada el 13 de febrero fue cuestionada por la presencia de personal de resguardo, lo que calificó como innecesario.