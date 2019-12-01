Ataque armado en Sala de Despecho de Puebla fue planeado con un mes de anticipación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 08:22:35

Puebla, Puebla, 15 de febrero del 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que el ataque armado ocurrido afuera del bar “Sala de Despecho”, que dejó tres personas muertas y cinco heridas, fue un hecho planeado con al menos un mes de anticipación y no se trató de una riña o una agresión fortuita.

El funcionario detalló que, de acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores rentaron un departamento cercano al establecimiento para vigilar a sus víctimas y preparar la agresión.

“Fue algo planeado y concebido. Estas personas rentaron un inmueble muy cerca del lugar y estuvieron practicando o actuando de manera detallada”, explicó.

Tras el operativo posterior a la balacera, autoridades lograron la detención de cuatro presuntos responsables.

Según Sánchez González, las indagatorias permitieron establecer dónde se hospedaron los agresores, dónde dejaron los vehículos y motocicletas utilizadas, así como la ruta de escape que siguieron tras cometer el ataque, incluyendo su huida por una barranca.

El secretario subrayó que uno de los principales objetivos ahora es identificar al autor intelectual y esclarecer el móvil del crimen. “Es algo muy difícil de prevenir porque fue cuidadosamente preparado”, señaló.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió una carpeta de investigación por el homicidio de tres personas y las lesiones ocasionadas a cinco más.

La dependencia de seguridad estatal informó que, gracias a la rápida movilización policial, además de las cuatro detenciones se aseguraron dos motocicletas en distintos puntos, las cuales podrían estar vinculadas con los hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar el trasfondo del ataque.