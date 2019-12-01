Muere en hospital del IMSS uno de los lesionados tras choque en la Morelia-Pátzcuaro 

Muere en hospital del IMSS uno de los lesionados tras choque en la Morelia-Pátzcuaro 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 10:47:53
Morelia, Michoacán, 15 de febrero del 2026.- Mientras recibía atención médica en el Hospital General Regional (HGR) 1 del IMSS, una de las personas que resultó lesionada tras el choque múltiple registrado en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que fue la noche del sábado que en la referida autopista, en las inmediaciones de la desviación a Santiago Undameo, se registró un choque múltiple que dejó seis personas heridas.

Fue en el transcurso de la madrugada de este domingo que uno de los lesionados murió en el IMSS.

Es de mencionar que el estado de salud de los otros cinco heridos no ha sido deportado.

