Macabro hallazgo en pozos de Juventino Rosas: 33 cuerpos, restos humanos y cinco mujeres de Celaya entre las víctimas

Juventino Rosas, Guanajuato, 22 de febrero del 2026.- Un descubrimiento de alto impacto estremeció a la entidad, luego de que colectivos de búsqueda localizaran 33 cuerpos sin vida y 43 restos óseos en diversos pozos de agua ubicados en los límites de la comunidad de San Antonio de las Maravillas y Franco Tavera, perteneciente al municipio de Juventino Rosas.

El hallazgo se realizó en pozos agrícolas con profundidades de hasta 180 metros, donde brigadas de mujeres buscadoras, apoyadas por autoridades, detectaron múltiples indicios humanos que confirmaron la existencia de una zona utilizada como punto de inhumación clandestina.

Entre las víctimas fueron identificados los cuerpos de cinco mujeres originarias de Celaya, quienes contaban con reportes de desaparición activa en los sistemas de búsqueda Alerta Amber y Protocolo Alba Guanajuato. Las jóvenes tenían entre 19 y 30 años de edad y habían sido vistas por última vez entre 2025 y principios de 2026.

De acuerdo con la información confirmada, las víctimas fueron identificadas como:

Mónica, 19 años, desaparecida desde el 26 de febrero de 2025.

Melani Berenice, 21 años, reportada como desaparecida el 18 de marzo de 2025.

Alondra Rubí, 30 años, desaparecida el 12 de mayo de 2025.

Alexa Melissa, 21 años, vista por última vez el 30 de diciembre de 2025.

Jazmín, 19 años, desaparecida desde el 9 de enero de 2026.

Las autoridades informaron que Mónica, Melani y Alondra fueron localizadas en pozos de la zona de Franco Tavera, mientras que Alexa Melissa y Jazmín fueron encontradas en el área conocida como La Tinaja.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que se trata de una de las fosas clandestinas más grandes detectadas en los últimos años en la entidad, por lo que se mantienen los trabajos periciales, de identificación forense y análisis genético para determinar la identidad del resto de los cuerpos y restos óseos localizados.

La zona permanece bajo resguardo policial, mientras continúan las diligencias ministeriales y la integración de carpetas de investigación por desaparición forzada, homicidio y delitos vinculados a inhumaciones clandestinas, en uno de los casos más graves registrados recientemente en Guanajuato.