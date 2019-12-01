Ultiman a un individuo en su domicilio de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 11:45:54

Morelia, Michoacán, 22 de febrero del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Barranca de Santa María en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se supo con base en los informes policiacas, que Cristian P., se encontraba en su domicilio en el referido asentamiento.

En un momento determinado ingresaron a la vivienda un par de sujetos quienes lo balearon hasta la muerte, para después huir del sitio.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.