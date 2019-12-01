Cae “El Mencho”: abaten a líder de grupo criminal jalisciense en operativo militar en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 11:20:26

Guadalajara, Jalisco, 22 de febrero del 2026.- Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo encabezado por fuerzas federales en Jalisco.

Funcionarios de alto nivel del Gobierno de México adelantaron que la acción fue ejecutada por elementos del Ejército en territorio jalisciense, considerado uno de los principales bastiones del grupo criminal.

Desde temprana hora se reportó una intensa movilización de seguridad en el municipio de Talpa de Allende, zona identificada como área de influencia del líder criminal.

Minutos después, comenzaron a registrarse bloqueos carreteros y quema de vehículos en al menos seis entidades: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.

Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, comunidad perteneciente al municipio de Aguililla, en Michoacán. Durante su juventud migró a Estados Unidos y, tras regresar a México, estableció vínculos con Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, uno de los operadores históricos del narcotráfico en el país.

Hasta el momento, autoridades federales no han emitido un posicionamiento oficial público sobre los detalles del operativo ni el balance completo de los hechos.