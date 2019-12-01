Arde Guanajuato tras operativo en Jalisco: Queman negocios y vehículos tras operativo contra máximo capo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 11:21:28

Guanajuato, Gto., a 22 de febrero de 2026.— Una serie de incendios provocados contra tiendas de conveniencia, farmacias y vehículos se registró en distintos municipios del estado de Guanajuato, hechos que autoridades estatales atribuyen a reacciones del crimen organizado tras operativos federales realizados en Jalisco.

Los ataques ocurrieron en Guanajuato capital, Irapuato, León, Silao, Moroleón y Purísima del Rincón, donde fueron incendiadas sucursales de Oxxo, Farmacias Guadalajara y varios vehículos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque sí se confirmaron daños materiales.

El secretario de Seguridad y Paz del Estado, Juan Mauro González Martínez, confirmó que los hechos registrados en Guanajuato derivan de operativos del Gobierno Federal en Jalisco, lo que habría detonado actos violentos en entidades vecinas.

Cuatro establecimientos incendiados en la capital

En Guanajuato capital, la presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez informó que fueron incendiados cuatro establecimientos ubicados en Jardín Unión, Cantarranas, San José de Llanos y Pueblito de Rocha, zonas de alta afluencia tanto turística como local.

Las autoridades municipales activaron protocolos de emergencia y coordinaron acciones con corporaciones estatales y federales para controlar la situación y prevenir nuevos incidentes.

Despliegue de fuerzas de seguridad

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales, se desplegó un operativo especial para salvaguardar a la población y reforzar la vigilancia en las zonas afectadas.

Asimismo, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089, y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Las autoridades señalaron que la situación continúa en monitoreo permanente, mientras se refuerzan las acciones de seguridad en el estado para evitar nuevos actos de violencia.