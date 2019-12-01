Ola de bloqueos y quema de vehículos se extiende al Bajío tras operativos federales en Jalisco

Guanajuato, Guanajuato, 22 de febrero del 2026.– En medio de versiones difundidas por medios nacionales sobre el presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se registró una cadena de hechos violentos que incluyó bloqueos carreteros y quema de vehículos desde la zona metropolitana de Guadalajara hasta distintos municipios del estado de Guanajuato.

El Gobierno del Estado de Guanajuato confirmó la activación de protocolos de seguridad y emitió recomendaciones a la ciudadanía para extremar precauciones al circular por carreteras y vialidades principales, debido a la presencia de bloqueos, incendios y disturbios derivados de los operativos del Gobierno Federal en Jalisco.

De acuerdo con información oficial, como consecuencia de estas acciones se han registrado quemas de farmacias, tiendas de conveniencia y diversos establecimientos comerciales en distintos puntos del estado. Los municipios donde se han confirmado afectaciones son Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón.

Las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas, sin embargo, sí se han contabilizado daños materiales significativos en comercios, vehículos e infraestructura urbana.

Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad y Paz implementó un operativo coordinado junto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones policiales municipales, con el objetivo de proteger a la población, restablecer el orden y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Paz reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089, así como a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, mientras continúan los operativos y labores de vigilancia en el estado.