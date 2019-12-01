Activan código rojo en Jalisco: presunta captura de máximo líder desata balaceras, bloqueos y quemas en esa entidad y Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 10:17:48

Guadalajara, Jal., a 22 de febrero de 2026.- Una mañana que parecía tranquila terminó convertida en un infierno. Este domingo 22 de febrero de 2026, el occidente del país despertó bajo fuego, humo y miedo, luego de que un operativo federal en Tapalpa detonara una ola de violencia sin precedentes que se extendió como pólvora por Jalisco y alcanzó a Michoacán.

Desde primeras horas de la mañana, reportes ciudadanos comenzaron a inundar redes sociales: ráfagas de armas largas, autobuses incendiados, tráileres atravesados y vialidades completamente bloqueadas.

De acuerdo con información coincidente de medios nacionales y autoridades, grupos delictivos —presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación— reaccionaron al operativo federal activando narcobloqueos simultáneosen decenas de puntos estratégicos.

El terror se sintió con fuerza en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde cruces clave como Javier Mina, Calzada Independencia y Circunvalación quedaron colapsados por balaceras, quemas y bloqueos.

Pero el panorama fue aún más grave en el sur del estado:

Tapalpa, origen del operativo

Autopista Guadalajara–Colima, con la plaza de cobro de Acatlán cerrada

Sayula, Zacoalco de Torres, Autlán, Cihuatlán y tramos rumbo a Puerto Vallarta

Ahí, autobuses, tráileres y camionetas fueron incendiados, e incluso una gasolinera fue alcanzada por las llamas, según reportes locales.

La violencia cruzó fronteras estatales. En Michoacán, se confirmaron bloqueos e incendios en:

Zamora–La Piedad

Apatzingán

Buenavista Tomatlán

Aguililla

Sahuayo

Jiquilpan

Vialidades estratégicas quedaron inutilizadas mientras el humo negro se elevaba sobre carreteras rurales y urbanas.

Ante la magnitud de los hechos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó Código Rojo, instaló una Mesa de Seguridad con los tres niveles de gobierno y solicitó información directa a autoridades federales.

Como medida emergente, se suspendió el transporte público en varias rutas, y las autoridades pidieron a la población no salir de casa y evitar carreteras del sur de Jalisco y el occidente de Michoacán.

Hasta el momento no hay cifras oficiales de personas fallecidas. Sin embargo, en redes sociales circulan versiones no confirmadas de al menos seis heridos por arma de fuego, información que sigue bajo verificación.

Desde las 7 u 8 de la mañana, plataformas como X (antes Twitter) se llenaron de videos, audios y fotografías. Algunos son reales y actuales, mostrando llamas y bloqueos.

Mientras tanto, el occidente del país vive horas de máxima tensión, con ciudades paralizadas, carreteras cerradas y una población atrapada entre el miedo y la incertidumbre.