Violencia paraliza carreteras en Michoacán; reportan al menos 21 bloqueos en cinco regiones del estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 10:57:25

Morelia, Michoacán, 22 de febrero del 2026.— Una ola de violencia derivada de un operativo federal llevado a cabo por el ejército provocó este domingo al menos 21 bloqueos carreteros en distintas regiones de Michoacán, generando temor entre la población y severas afectaciones a la movilidad.

De acuerdo con reportes preliminares, los cierres se registraron tras enfrentamientos armados en varios puntos de la entidad. En algunos casos se reportó la quema de vehículos y la colocación de unidades pesadas atravesadas sobre carreteras para impedir el paso.

Región Jiquilpan / Sahuayo / Chavinda

En la zona limítrofe con Jalisco se reportaron bloqueos en la glorieta de Liconsa, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas en Jiquilpan, donde fueron incendiados vehículos.

También se registraron cierres en el crucero Sahuayo–Venustiano Carranza–Cojumatlán, así como en las carreteras Jiquilpan–Totolán y Sahuayo–Jiquilpan.

En Chavinda, la entrada al municipio sobre la vía Jiquilpan–Zamora quedó obstruida.

Región Pátzcuaro / Uruapan

En la zona lacustre, los bloqueos se concentraron sobre la carretera Pátzcuaro–Uruapan, a la altura del Puente de Ajuno, en la desviación a Zirahuén, además de la carretera Comanja–Tiríndaro, a la altura de Caratacua.

Región La Piedad / Numarán / Churintzio

En el Bajío michoacano se reportaron cierres en la carretera La Piedad–Numarán, así como en la vía La Piedad–Yurécuaro, en distintos tramos.

También se confirmó un bloqueo en la Autopista de Occidente, a la altura del kilómetro 347, en el municipio de Churintzio, afectando la circulación en dirección a Morelia.

Región Zamora y municipios aledaños

En la zona de Zamora se registraron bloqueos en las carreteras Zamora–La Piedad y Zamora–La Barca.

En Ecuandureo fueron obstruidos tramos de la autopista Ecuandureo–Zamora y de la carretera Zamora–La Piedad, mientras que en Ixtlán, Tangancícuaro y Chilchota también se reportaron cierres en accesos principales y cruces estratégicos.

Región Tierra Caliente

En Tierra Caliente la situación fue particularmente tensa.

En Buenavista se registraron bloqueos sobre la carretera Apatzingán–Buenavista y en los cruceros hacia La Ruana y Tepalcatepec.

En Apatzingán se reportaron cierres sobre la carretera Apatzingán–Aguililla, mientras que en Aguililla la localidad de El Aguaje también presentó obstrucciones.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre lo que está ocurriendo en el estado, aunque se habla de la captura de un "pez gordo" del narcotráfico.