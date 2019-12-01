Localizan cuerpos de dos personas en Indaparapeo, Michoacán; estaban en plena vía pública

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 09:54:34

Indaparapeo, Michoacán, 7 de agosto del 2025.- Los cuerpos de dos personas que fueron ultimadas a balazos se localizaron en calles de la colonia Los Trigales en el municipio de Indaparapeo, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la avenida Francisco I. Madero de la referida colonia, estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos individuos los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.