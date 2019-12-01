Localizan cuerpo sin identificar con huellas de violencia frente a la empresa Mabe en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 10:42:45

Celaya, Guanajuato, 24 de septiembre del 2025. – La mañana de este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que, hasta el momento, permanece en calidad de no identificado, en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El hallazgo ocurrió en un paradero de tráileres situado sobre la carretera federal Salvatierra–Celaya, frente a la empresa Mabe y cerca de los límites con el municipio de Tarimoro.

De acuerdo con el reporte al sistema de emergencias 911, automovilistas que transitaban por la zona notaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un hombre semidesnudo, con visibles huellas de violencia y lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. La escena fue de inmediato acordonada para resguardar los indicios.

Peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y de los primeros indicios en el lugar. Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley con el fin de establecer la causa precisa de muerte y avanzar en el proceso de identificación.

Hasta el momento no se ha determinado la hora en que la víctima fue abandonada en el sitio ni el posible móvil del crimen.

Este hallazgo ocurre apenas 48 horas después de otro hecho similar registrado en la misma zona, lo que ha generado preocupación entre vecinos y transportistas que circulan por la carretera, así como un operativo de vigilancia reforzada por parte de las corporaciones de seguridad.