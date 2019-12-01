Localizan cuerpo flotando en el Río Grande en la colonia Doctor Miguel Silva de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 09:28:41
Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Flotado en las aguas del Río Grande, fue localizado el cuerpo en estado de descomposición de un individuo, hasta el momento se desconocen las causas de muerte.

Al respecto se informó que fue esta mañana de lunes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido afluente frente a la Central del Norte en la colonia Doctor Miguel Silva, estaba flotando el cuerpo de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE, los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que será con base en la necropsia de ley, que se determinen las causas de muerte.

