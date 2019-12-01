Localizan cuerpo de una mujer junto a la Autopista Siglo XXI, en La Huacana, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 16:12:44
La Huacana, Mich., a 28 de agosto de 2025.- Una mujer fue localizada sin vida sobre la autopista Siglo XXI, a la altura del tramo carretero Lázaro Cárdenas–Cuatro Caminos, en las inmediaciones del puente conocido como El Marqués, en el municipio de La Huacana.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el hallazgo ocurrió alrededor de las 12:20 horas tras un reporte ciudadano que alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona tirada en la vialidad.

Al llegar al sitio, los elementos confirmaron que se trataba de una mujer de entre 25 y 30 años, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocida. Las causas de su fallecimiento no han sido determinadas.

El área fue acordonada por la policía municipal en espera del arribo de la Fiscalía Regional, que quedó a cargo de realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Noventa Grados
