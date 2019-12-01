Localizan cuerpo de mujer que había sido reportada como desaparecida tras inundaciones en Poza Rica, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 20:54:01

Poza Rica, Veracruz, a 16 de octubre de 2025.- El cuerpo de una mujer que estaba reportada como desaparecida después de que se desbordara el río Cazones en el municipio de Poza Rica, Veracruz, fue localizado a 6 días de la tragedia.

De acuerdo a la información, se trata de Leticia, una mujer de 53 años de edad, quien trabajaba en la estación de autobuses y fue arrastrada por el agua durante las inundaciones que se registraron la semana pasada.

El cuerpo fue encontrado sobre la calle Puebla, muy cerca de su centro de trabajo, entre troncos y ramas. Fueron sus propios familiares, los que la identificaron al llegar al lugar en compañía de elementos del ejército.

A la zona acudió personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quienes se encargaron de hacer el levantamiento del cadáver, para llevarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

De manera oficial, hasta el momento las autoridades han confirmado a 30 personas fallecidas tras el desastre natural en los diferentes municipios que fueron impactados.

Además, siguen reportando la desaparición de 18 personas.