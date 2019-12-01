Sujetos prenden fuego a una mujer en la colonia Defensores de la República de CDMX; resulta con quemaduras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 19:59:24
Ciudad de México, a 16 de octubre de 2025.- Una mujer terminó con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, después de que sujetos le prendieran fuego mientras se encontraba en su domicilio ubicado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los hechos se registraron en la calle Norte 1, en la colonia Defensores de la República.

Al llegar las autoridades, los testigos señalaron que sujetos le aventaron gasolina a la fémina y después le prendieron fuego, por lo que ella salió corriendo del cuarto donde se encontraba para pedir ayuda.

Bomberos de la Ciudad de México, fueron los encargados de sofocar las llamas al interior de uno de los cuartos, en el que había acumulamiento de objetos y basura.

La mujer fue trasladada por personal de Protección Civil a un hospital, en donde reportaron que tiene quemaduras de primero, segundo y tercer grado.

Asimismo, una persona indicó a los oficiales que 2 hombres, quienes son los presuntos responsables del ataque, huyeron a bordo de un taxi y se dirigieron a un hotel de la zona.

Los policías interceptaron el vehículo y hablaron con el conductor, quien les indicó que él solamente realizó el servicio, por lo que continuó su trayecto.

Posteriormente los uniformados realizaron una entrevista en un hotel de la zona donde, de acuerdo con los primeros reportes había dos personas más con quemaduras, mismas que no fueron localizadas, por lo que se implementó un operativo, para dar con ellos. 

 

 

