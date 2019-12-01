Localizan cuerpo de mujer que desapareció tras lluvias en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 13:36:01

Guadalupe, Nuevo León, a 11 de septiembre de 2025.- El cuerpo de una mujer que se encontraba desaparecida, fue localizado después de que fue arrastrada por la corriente tras las fuertes lluvias que se registraron la noche del miércoles en Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el Antiguo Camino a Villa de Santiago, en Monterrey, donde un hombre de 40 años, también perdió la vida al intentar ayudar a la mujer, quien cruzó con su vehículo por una zona que estaba acordonada.

La localización del cuerpo de la mujer, que fue identificada como Martha Ortiz, de 72 años de edad, se realizó en el Río de la Silla a la altura del Parque Tolteca, en el municipio de Guadalupe.

“Hicimos una búsqueda tanto río abajo, como río arriba para avanzar en la búsqueda que esto da buenos resultados. Se localiza el cuerpo de esta persona que cumple con las características de la persona desaparecida”, informó Fernando Escobedo, titular de Protección Civil de Guadalupe.

En las labores de búsqueda participaron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Monterrey, Protección Civil Guadalupe, Bomberos Guadalupe, Policía de Guadalupe, Brigada Manada K9 de PC NL, Helicóptero de Protección Civil, CRUM, Fuerza Civil y Periciales.