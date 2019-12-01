Localizan cuerpo a un costado de la autopista México-Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 09:09:52

San Juan del Río, Querétaro, a 9 de agosto 2025.- Elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado, tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, a un costado de la autopista federal 57 México-Querétaro.

Fue a la altura de la colonia Guadalupe de las Peñas y la avenida Paseo Central, en donde se reportó que al interior de un tejaban, se encontraba un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición.

Una vez que llegaron los servicios de emergencias, confirmaron el reporte y dieron parte a las autoridades para que tomaran conocimiento del hallazgo.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional como primeros respondientes y solicitaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.