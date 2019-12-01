Localizan a hombre sin vida y con lesiones en la cabeza en un predio baldío de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 23:34:25

Morelia, Mich., a 11 de octubre de 2026.– Un hombre de aproximadamente 28 a 30 años de edad fue localizado sin vida y con una lesión visible en la cabeza, en un terreno baldío ubicado sobre el camino que comunica a Quinceo con la colonia Gertrudis Sánchez, al norte de la capital michoacana.

De acuerdo con información policial, el hallazgo fue reportado alrededor de las 19:10 horas de este domingo, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona tirada en el predio, por lo que elementos de seguridad pública se movilizaron para verificar la situación.

Al llegar al sitio, agentes de la Policía de Morelia confirmaron que el masculino ya no presentaba signos vitales. La víctima se encontraba boca abajo y tenía desprendida una parte del cuero cabelludo, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades ministeriales.

El fallecido permanece en calidad de desconocido. Se informó que vestía pantalón negro, suéter azul con rayas, tenis negros y calcetines blancos.

La zona fue delimitada por elementos de la Policía Municipal, con apoyo de agentes de la Guardia Civil, quienes resguardaron el lugar para preservar posibles indicios relacionados con el fallecimiento.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron las diligencias correspondientes.

Durante la revisión inicial, personal forense señaló que la muerte aparentemente se habría producido por causas violentas, aunque será mediante los estudios periciales y la necropsia de ley como se determine oficialmente el motivo del deceso.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Morelia, donde permanecerá en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos y quién o quiénes pudieran estar involucrados, situación que deberá esclarecerse mediante las investigaciones de la Fiscalía.