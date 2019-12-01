Detienen a hombre por presunto secuestro, en Xochihuehuetlán, Guerrero

Detienen a hombre por presunto secuestro, en Xochihuehuetlán, Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 22:07:33
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Chilpancingo, Gro., a 11 de octubre de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, detuvo en flagrancia a Francisco “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de privación de la libertad cometida por particulares y posesión de arma de fuego, relacionados con hechos ocurridos en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima Selena “N” fue privada de la libertad en su domicilio particular por varias personas, entre las cuales fue identificado el ahora detenido, con quien mantenía una relación sentimental.

Durante actos de investigación de campo en la localidad de Cacalutla, municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, se localizó una camioneta cuyas características coincidían con las del vehículo relacionado con los hechos. Al realizar la inspección, se identificó y localizó a Francisco “N” y a la víctima, quien fue resguardada de inmediato.

Durante la intervención, fueron asegurados:

  • Un arma larga
  • Un cargador
  • 12 cartuchos útiles
  • 01 camioneta marca Nissan

Asimismo, de acuerdo con las indagatorias, el imputado es identificado como presunto integrante del grupo delictivo denominado «Los Rojos», con presencia en los municipios de Tlapa de Comonfort y Xochihuehuetlán.

Francisco “N” y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrenda su compromiso de investigar los delitos y fortalecer la coordinación interinstitucional para proteger a la ciudadanía y llevar ante la autoridad judicial a quienes sean señalados como probables responsables.

De acuerdo con la legislación vigente, Francisco “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

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