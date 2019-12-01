Detienen a 2 presuntos ladrones de autopartes en Ciudad de México

Detienen a 2 presuntos ladrones de autopartes en Ciudad de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 22:17:22
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Ciudad de México, a 11 de octubre de 2026.- En seguimiento a diversas denuncias en línea por el robo de accesorios de vehículos en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres que posiblemente están relacionados con estos hechos, a quienes les aseguraron varias dosis de aparente droga, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados tomaron conocimiento de dos sujetos que viajaban a bordo de una camioneta negra, posiblemente utilizada para trasladar los accesorios sustraídos de al menos tres automóviles en el Estado de México.

Mediante un cerco virtual implementado por los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) y de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), así como con información proporcionada por la policía del municipio referido, se identificó que el vehículo ingresó a la Ciudad de México y fue ubicado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que los oficiales en campo desplegaron un dispositivo de búsqueda.

Al realizar recorridos en la calle Jules Massenet, esquina con Ernesto Elorduy, en la colonia Peralvillo, los policías ubicaron a dos hombres a bordo de la camioneta, cuyas características coincidían con las del vehículo investigado, quienes aparentemente manipulaban envoltorios.

Ante la posible comisión de un delito, los efectivos se aproximaron, les marcaron el alto y, conforme al protocolo de actuación policial, les solicitaron descender del vehículo para realizarles una revisión preventiva.

Como resultado, les aseguraron aproximadamente 100 bolsitas de plástico con hierba verde, con las características de la marihuana, así como 20 paquetes de plástico color verde con polvo blanco, similar a la cocaína.

Por estos hechos, los policías detuvieron a los hombres de 48 y 24 años de edad, les informaron sus derechos constitucionales y, junto con los indicios asegurados, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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