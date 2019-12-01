Localizan a hombre sin vida en una choza de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Localizan a hombre sin vida en una choza de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 14:09:29
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- El cuerpo de un hombre que murió bajo condiciones desconocidas, fue localizado en una choza de Barra de Pichi en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al Semefo en donde se le practicarán los exámenes de ley para determinar las causas del deceso.

