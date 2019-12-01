Aparece “Lord Volumen”: Hombre se viraliza tras agredir a banda de rock en Irapuato, Guanajuato

Aparece “Lord Volumen”: Hombre se viraliza tras agredir a banda de rock en Irapuato, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 13:02:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Irapuato, Guanajuato, a 30 de septiembre de 2025.- Un hombre se viralizó en redes sociales, después de que fuera expuesto en un video donde se le observa molesto, e interrumpió a la banda local “Covra”, mientras realizaban a una presentación.

De acuerdo a las imágenes, el hombre se alteró por el género y el volumen de la música, y llegó a desconectarles el sonido, además de que agredió físicamente a los músicos y personal del staff frente a personas que presenciaban el show.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre y los internautas lo nombraron “Lord Volumen”, el cual subió al escenario arrancando los cables de las bocinas y confrontando a los músicos aventándolos, sin motivo alguno.

El público comenzó a abuchearlo, pero los integrantes de la banda decidieron no hacerle caso, ni responde a las agresiones, por lo que volvieron a conectar todo el equipo y continuaron con el espectáculo.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades municipales, aunque se espera que el caso sea revisado por Seguridad Pública o Juzgado Cívico, donde el hombre podría ser sancionado por violencia física en espacio público, alteración del orden público, daños a propiedad ajena (en caso de que haya afectado el equipo de sonido), y responsabilidad penal por agresión (en caso de lesiones).

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan a hombre sin vida en una choza de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Aparece “Lord Volumen”: Hombre se viraliza tras agredir a banda de rock en Irapuato, Guanajuato
Ultiman a tiros a una mujer en la colonia Primero de Mayo de Zamora, Michoacán 
Detienen a hombre armado en estación del Metro de CDMX; sería trabajador de dependencia militar
Más información de la categoria
De lavar dinero para el crimen a celebrar el cumpleaños de Morelos: Este ha sido el recorrido de La Dinastía de Tuzantla
EEUU despliega submarinos nucleares cerca de Rusia por “amenaza reciente”, anuncia Trump
Morelia, antes Valladolid, celebra 260 años del natalicio de José María Morelos y Pavón
Organización NiUnoMás denuncia impunidad: Poder Judicial de Michoacán libera a responsables del asesinato del periodista Armando Linares
Comentarios