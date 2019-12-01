Aparece “Lord Volumen”: Hombre se viraliza tras agredir a banda de rock en Irapuato, Guanajuato

Irapuato, Guanajuato, a 30 de septiembre de 2025.- Un hombre se viralizó en redes sociales, después de que fuera expuesto en un video donde se le observa molesto, e interrumpió a la banda local “Covra”, mientras realizaban a una presentación.

De acuerdo a las imágenes, el hombre se alteró por el género y el volumen de la música, y llegó a desconectarles el sonido, además de que agredió físicamente a los músicos y personal del staff frente a personas que presenciaban el show.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre y los internautas lo nombraron “Lord Volumen”, el cual subió al escenario arrancando los cables de las bocinas y confrontando a los músicos aventándolos, sin motivo alguno.

El público comenzó a abuchearlo, pero los integrantes de la banda decidieron no hacerle caso, ni responde a las agresiones, por lo que volvieron a conectar todo el equipo y continuaron con el espectáculo.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades municipales, aunque se espera que el caso sea revisado por Seguridad Pública o Juzgado Cívico, donde el hombre podría ser sancionado por violencia física en espacio público, alteración del orden público, daños a propiedad ajena (en caso de que haya afectado el equipo de sonido), y responsabilidad penal por agresión (en caso de lesiones).