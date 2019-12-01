EEUU despliega submarinos nucleares cerca de Rusia por “amenaza reciente”, anuncia Trump

EEUU despliega submarinos nucleares cerca de Rusia por “amenaza reciente”, anuncia Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 12:49:13
Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que dio la orden de desplegar dos submarinos nucleares cerca del territorio ruso.

El mandatario estadounidense comentó que tomó esa decisión porque el subcontinente euroasiático “amenazó un poco recientemente”.

"Recientemente nos sentimos un poco amenazados por Rusia, así que envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás creada", advirtió el jefe de Estado.

Lo anterior lo informó el líder republicano en una “inusual” reunión con generales y altos mando militares en la Base Militar de Quantico, Virginia, en la que aseguró además, que EEUU está “25 años por delante de Rusia y China” en términos de potencial nuclear.

"Nosotros tenemos aparatos geniales que no permiten la detección, no permiten que nos detecte nadie, ni desde arriba ni desde abajo del agua. Estamos mucho más adelantados que todos los demás en eso y en otras cosas, gracias a la emocionante renovación del espíritu de nuestras propias fuerzas", agregó el presidente Trump.

