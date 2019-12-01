Detienen a hombre armado en estación del Metro de CDMX; sería trabajador de dependencia militar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 11:47:14

Ciudad de México, a 30 de septiembre 2025.- Un hombre en posesión de un arma fue detenido en la estación Centro Médico del Sistema Colectivo de Transporte (STC) Metro de la Ciudad de México.

De acuerdo con testigos, el sujeto en cuestión discutía con algunas personas mientras sostenía una pistola a las afueras de las instalaciones.

Asimismo, se dio a conocer que hombre intentó ingresar a la Línea 9, pero fue detenido y presentado ante la Agencia del Ministerio Público.

“Esta mañana fue asegurado un hombre que portaba un arma de fuego, tras protagonizar una riña al exterior de la estación Centro Médico de la Línea 9. Al ingresar a las instalaciones, fue detenido y presentado ante la Agencia del Ministerio Público por personal de la @SSC_CDMX.”, compartió el STC en redes sociales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina detalló que operadores del C2 Centro reportaron disparos en la colonia Roma Sur.

Derivado de lo anterior, agentes de seguridad se movilizaron al lugar, donde fueron informados sobre que un sujeto disparó al piso al sostener una discusión con otro hombre en las escaleras de la estación Centro Médico del Metro.

Al dar con el sospechoso, los policías le aseguraron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles distribuidos en tres cargadores, así como una identificación vigente de una dependencia federal militar.