Localizan a hombre sin vida en la colonia Lomas de Querétaro de la capital queretana

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 18:50:06

Querétaro, Querétaro, a 5 de julio de 2026.- Un hombre de aproximadamente 58 años de edad, fue localizado sin vida, al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Lomas de Querétaro, lo que generó la movilización de los servicios de emergencias y elementos policiales.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó que la persona no había sido localizada, desde la tarde del sábado y que aparentemente había informado la intención de atentar contra su integridad.

Al no tener contacto con la persona, familiares acudieron al domicilio ubicado en la calle Bolivia, sin embargo, al ingresar al inmueble, lo encontraron sin signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.