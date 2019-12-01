Localizan a hombre sin vida al interior de su departamento en Celaya, Guanajuato

Celaya Guanajuato, a 3 de agosto de 2025.- Alrededor de la 1 de la tarde reportaron a través de la línea de emergencias 911 sobre el hallazgo de un hombre con huellas de violencia y maniatado que se encontraba en un departamento del edificio París en el tercer piso, en la colonia Capitales de Europa.

Al sitio se desplazaron elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado para resguardar la zona luego de confirmar el suceso de la víctima la cual se desconoce su identidad, sin embargo trascendió de manera extraoficial, que se trata de un masculino joven sin vida, que presentaba huellas de violencia y maniatado.

El área se acordono para dar parte a la fiscalía, los cuales se encargaron de trabajar en coordinación para levantar información e indicios para esclarecer el crimen.

Al término del trabajo de campo el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde le practicarán la necropsia que marca la ley.