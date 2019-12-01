Localizan a bebé que fue sustraída de hospital en Durango

Localizan a bebé que fue sustraída de hospital en Durango
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 07:19:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Durango, Durango, a 25 de octubre 2025.- Autoridades localizaron a Judith Alejandra, pequeña recién nacida que fue sustraída del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango el pasado 23 de octubre.

Los familiares de la bebé explicaron que aún no se encuentra con ellos, sino que está internada en un hospital privado y está estable y bajo observación.

Cabe señalar que la recién nacida fue recuperada casi 24 horas después de que una mujer de identidad desconocida la sustrajo y después se escapó por la puerta principal del nosocomio mientras iba vestida como una trabajadora de la institución.

Hasta el corte de esta edición, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) no ha dado detalles sobre el operativo, ni de dónde fue que se localizó a Judith, tampoco especificó si hubo detenidos por este caso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre pierde la vida al chocar en la Morelia-Pátzcuaro
Detienen en Buenavista, Michoacán a dos sujetos y aseguran 7 fusiles y más de 2 mil cartuchos
Localizan a bebé que fue sustraída de hospital en Durango
Disparan a hombre de 63 años en intento de robo de vehículo en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
EEUU impone sanciones financieras a Petro tras considerarlo un líder criminal
Localizan a bebé que fue sustraída de hospital en Durango
Ejemplo de coordinación: Policía Municipal de Álvaro Obregón blinda inmediaciones del Aeropuerto de Morelia, Michoacán, con operativo nocturno conjunto con la GN
Secuestro masivo en Quintana Roo: comandos se llevan a 30 personas de comunidades de Chetumal; una ya fue localizada muerta
Comentarios