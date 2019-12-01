Localizan a bebé que fue sustraída de hospital en Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 07:19:02

Durango, Durango, a 25 de octubre 2025.- Autoridades localizaron a Judith Alejandra, pequeña recién nacida que fue sustraída del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango el pasado 23 de octubre.

Los familiares de la bebé explicaron que aún no se encuentra con ellos, sino que está internada en un hospital privado y está estable y bajo observación.

Cabe señalar que la recién nacida fue recuperada casi 24 horas después de que una mujer de identidad desconocida la sustrajo y después se escapó por la puerta principal del nosocomio mientras iba vestida como una trabajadora de la institución.

Hasta el corte de esta edición, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) no ha dado detalles sobre el operativo, ni de dónde fue que se localizó a Judith, tampoco especificó si hubo detenidos por este caso.