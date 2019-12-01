Disparan a hombre de 63 años en intento de robo de vehículo en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 00:58:31

Morelia, Mich., a 25 de octubre de 2025.- La tranquilidad de la colonia Chapultepec Norte se vio interrumpida la noche de este viernes, luego de que un hombre de 63 años fuera herido de un balazo durante un violento asalto, cometido por dos sujetos armados que lograron darse a la fuga.

El ataque ocurrió sobre la esquina de las calles General Mariano Monte Verde y Colegio Militar, donde Alejandro, de 63 años, se encontraba conversando con una amiga a bordo de su camioneta Mazda CX-30 blanca, modelo 2021. Sin previo aviso, dos individuos vestidos de negro se aproximaron y, con arma en mano, lo amenazaron para exigirle las llaves del vehículo.

De acuerdo con versiones policiales, el hombre intentó explicar a los asaltantes que la camioneta no era suya, lo que provocó que los agresores optaran por despojarlo de sus pertenencias personales. En cuestión de segundos, lo obligaron a entregar su teléfono celular, valuado en más de tres mil pesos.

Cuando los delincuentes se disponían a huir, Alejandro emitió un silbido en un intento de llamar la atención de vecinos o transeúntes. Este gesto desató la furia de uno de los asaltantes, quien volteó y le disparó a quemarropa, impactándolo en la cadera.

Elementos de la Policía de Morelia arribaron al sitio tras recibir el reporte de detonaciones, acompañados por paramédicos, quienes brindaron atención inmediata al lesionado. Afortunadamente, la herida no comprometió órganos vitales, por lo que fue trasladado a un hospital donde se reporta estable.

La zona fue resguardada mientras se realizaban las primeras diligencias. Pese a la rápida movilización policial, los responsables lograron escapar a bordo de un vehículo que los esperaba metros adelante.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ya abrió una carpeta de investigación con el objetivo de identificar a los agresores mediante cámaras de videovigilancia y testimonios de vecinos.

El incidente ha generado preocupación entre los habitantes de Chapultepec Norte, quienes exigen a las autoridades municipales reforzar los patrullajes nocturnos.