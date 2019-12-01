Ejemplo de coordinación: Policía Municipal de Álvaro Obregón blinda inmediaciones del Aeropuerto de Morelia, Michoacán, con operativo nocturno conjunto con la GN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 00:24:07

Álvaro Obregón, Mich., a 25 de octubre de 2025. — Con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y mantener la tranquilidad en torno al Aeropuerto Internacional de Morelia, la Policía Municipal de Álvaro Obregón, en coordinación con la Guardia Nacional, desplegó la noche de este viernes un amplio operativo interinstitucional “BOI”, que forma parte de las acciones permanentes de vigilancia en la región.

El dispositivo arrancó la noche del viernes y comprendió puntos de control, inspecciones vehiculares y recorridos estratégicos en diversas zonas del municipio, priorizando los accesos y vialidades que conducen hacia el aeropuerto y comunidades cercanas.

El activo trabajo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Álvaro Obregón se desarrolló sin incidentes, manteniendo presencia disuasiva para prevenir delitos y reforzar la confianza de la población en las instituciones de seguridad.

En la intervención participaron tres unidades de la Guardia Nacional con un grupo de 20 elementos. Por parte del municipio, se sumaron elementos reforzados con dos patrullas, quienes realizaron recorridos preventivos y labores de proximidad social.

Las autoridades reconocieron la labor conjunta entre las corporaciones y destacaron que estos operativos buscan no solo detectar posibles actividades ilícitas, sino también fortalecer la presencia institucional en zonas estratégicas, como la cabecera municipal y los accesos carreteros.

Este operativo demuestra que la coordinación entre los tres niveles de gobierno está dando resultados visibles. En Álvaro Obregón se sigue trabajando para garantizar la paz de las familias y mantener la seguridad en torno al aeropuerto.

El operativo “BOI” —que forma parte del plan regional de seguridad— se mantendrá activo durante los próximos días de semana con patrullajes nocturnos y controles itinerantes en los principales accesos a la demarcación.