Lo citan para comprar camioneta y sujetos armados le despojan el dinero; ocurrió en el EdoMex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 08:33:23

Atizapán, Estado de México, 15 de abril del 2026.- Un hombre fue víctima de un asalto luego de acudir a un supuesto encuentro para comprar una camioneta en la colonia Jardines de Atizapán, donde terminó siendo despojado de 300 mil pesos en el Estado de México.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, la víctima llegó al punto acordado sin encontrar el vehículo que pretendía adquirir. En su lugar, fue interceptado por cinco sujetos que lo rodearon y lo amenazaron con armas de fuego.

Los agresores lo obligaron a tirarse al suelo mientras revisaban sus pertenencias, con el objetivo de apoderarse del dinero que llevaba consigo para concretar la compra.

En cuestión de segundos, los delincuentes lograron quitarle el efectivo y huyeron del lugar, sin que se reportaran detenciones hasta el momento.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de la zona, al evidenciar un modus operandi en el que se utilizan falsas ventas para atraer a las víctimas y despojarlas de grandes cantidades de dinero.