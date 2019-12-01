Lluvias y fuertes vientos dejan cuatro mujeres sin vida tras derrumbe en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 21:25:29

Coatzacoalcos, Veracruz, a 19 de octubre de 2026.- Cuatro mujeres, entre ellas dos menores de edad, perdieron la vida durante la madrugada de este lunes luego de que una barda colapsara sobre una vivienda en la comunidad de Villa Allende, al sur de Veracruz, en medio de las condiciones meteorológicas adversas provocadas por el frente frío número 2.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas en el callejón Lerdo de la colonia Ejidal, donde las intensas precipitaciones y las fuertes rachas de viento habrían reblandecido el terreno hasta ocasionar el desplome de una estructura que dividía dos propiedades.

De acuerdo con los primeros reportes, el muro cayó directamente sobre la casa donde se encontraba la familia. Un joven de 18 años consiguió sobrevivir y salir del inmueble para solicitar ayuda, mientras las cuatro mujeres quedaron atrapadas entre los escombros.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Martha, una adulta mayor; su hija Eva, y las menores Paloma y Jade. Personal de Protección Civil, Bomberos y autoridades municipales acudieron al lugar para atender la emergencia.

Sin embargo, las inundaciones y los encharcamientos registrados en la zona complicaron las labores de rescate y el acceso de los equipos de emergencia. Las autoridades también reportaron afectaciones en vialidades de Villa Allende, entre ellas la avenida 5 de Mayo, donde el agua acumulada dificultaba la circulación.

El temporal asociado al frente frío ha ocasionado diversas afectaciones en el sur de Veracruz, por lo que las autoridades mantienen acciones de atención y vigilancia ante el riesgo de nuevas inundaciones y otros incidentes relacionados con las lluvias.