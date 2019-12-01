Entregan 271 lentes gratuitos a habitantes de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 18 de octubre de 2026.- Jeovana Alcántar, presidenta Municipal de Hidalgo, acompañada de la titular del Departamento de Beneficiencia Pública de la secretaria de Salud de Michoacán, María Fernanda Castro Servín y funcionarios del Ayuntamiento, realizó la entrega de más de 270 lentes de armazón gestionados por el Ayuntamiento de Hidalgo a través del DIF Municipal, ante el Departamento de Beneficiencia Pública de la secretaria de Salud en Michoacán, el evento se desarrolló en el Deportivo Madero de esta Ciudad, en presencia de los beneficiados de distintas colonias de la cabecera municipal y localidades del municipio.

La alcaldesa, reconoció el trabajo de la Directora y coordinadora del DIF Municipal, quienes han tocado puertas ante la secretaria de Salud para lograr diversos apoyos en beneficio de los Ciudad Hidalguenses, agradeció el apoyo y respaldo que ha tenido de la Titular del Departamento de Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud de Michoacán, quien ha estado al pendiente de las necesidades y solicitudes; agregó que hoy se entregan 271 lentes de armazón con la graduación correspondiente a igual número de beneficiados del municipio.

Indicó que gobernar no se trata solamente de números, oficinas u obras públicas, se trata de entender las necesidades de la ciudadanía en el tema de la salud, agregó que hoy se ocupan de la salud visual buscando dignificar la vida de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, procurando el bienestar y la dignidad de todos los habitantes del Municipio de Hidalgo.

Comentó que una debilidad visual no atendida disminuye el desarrollo de las personas, por lo que han sumado esfuerzos para beneficiar a las personas con lentes de armazón, dijo que esta administración y el departamento de beneficiencia pública de la secretaria de salud ha trabajado de la mano no solo para gestionar lentes de manera gratuita, sino también aparatos auditivos, aparatos funcionales como sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones para la movilidad de los ciudadanos con alguna discapacidad, mejorando la calidad de vida de las personas.

Reiteró el compromiso de esta administración de caminar a lado de la gente, sin distingos ideológicos, ni colores, esa es la obligación de un servidor público; a dos años y dos meses de esta administración, se han entregado más de 300 obras, se han atendido los temas de salud como el surtido de recetas médicas, traslados médicos a la ciudad de Morelia y otras partes del país de manera gratuita, transporte para sus citas médicas entre otros muchos apoyos.

Indicó que hoy se ha demostrado que con verdadera voluntad, con deseo de progreso y beneficio se logran los objetivos, pero aún hay mucho por hacer, reiteró su compromiso con la población para seguir trabajando por el municipio que todas y todos necesitamos.