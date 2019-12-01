Encuentran cuerpo en avanzado estado de descomposición cerca de Playa Jardín, en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 22:57:24

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- Un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición fue localizado en las inmediaciones del antiguo acceso a Playa Jardín, cerca de las vías del ferrocarril, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que provocó la movilización de elementos policiales y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hallazgo fue realizado por trabajadores de una empresa contratista que efectuaban labores en la zona, quienes dieron aviso a la Policía Municipal para que acudiera a verificar la situación.

Tras confirmar el reporte, los uniformados notificaron a la Fiscalía estatal, cuyos agentes se trasladaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que contribuyan a esclarecer los hechos.

Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado para la práctica de los estudios periciales y forenses que permitan determinar su identidad y establecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona ni las posibles causas de su muerte. Se espera que los resultados de las investigaciones aporten información para esclarecer lo ocurrido.