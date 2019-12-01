Fallecen dos trabajadores tras quedar sepultados en una mina de Pachuca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 22:11:26

Pachuca, Hidalgo, a 19 de octubre de 2026.- Dos trabajadores perdieron la vida luego de quedar sepultados por una acumulación de material dentro de la mina de Loreto, también conocida como San Juan Pachuca, en la capital hidalguense, accidente que movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, los empleados realizaban labores relacionadas con la descarga de material de dos tolvas cuando quedaron atrapados. El incidente ocurrió este lunes, en las instalaciones ubicadas en el barrio de San Juan.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de Bomberos, Protección Civil estatal y municipal, así como policías de ambas corporaciones, acudieron al sitio para participar en las labores de auxilio, en coordinación con personal de la empresa operadora, la Compañía Real del Monte y Pachuca.

La situación generó momentos de incertidumbre entre los familiares de los trabajadores, quienes permanecieron a las afueras del complejo en espera de información sobre sus seres queridos. También surgieron señalamientos sobre posibles restricciones iniciales al ingreso de los equipos de rescate, situación que deberá esclarecerse.

Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó el fallecimiento de ambos empleados e informó sobre el inicio de una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del accidente y establecer si existen responsabilidades.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo señaló que mantiene comunicación con la instancia federal correspondiente, debido a que la investigación de accidentes laborales en este centro minero compete al ámbito federal.

Las autoridades continuarán con las diligencias para esclarecer qué provocó el desprendimiento del material y determinar si se cumplieron las medidas de seguridad necesarias dentro de las instalaciones.