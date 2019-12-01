Identifican a joven que cayó del estacionamiento de Espacio Las Américas, en Morelia

Identifican a joven que cayó del estacionamiento de Espacio Las Américas, en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 23:01:37
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Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- El joven que perdió la vida este lunes tras caer del estacionamiento de Espacio Las Américas, en Morelia, fue identificado como Gael, de 22 años.

De acuerdo con información de las autoridades, el joven había llegado al centro comercial en una motocicleta tipo chopper. Su cuerpo fue localizado en un acceso al estacionamiento situado sobre la calle Venezuela, frente a Paraguay.

Policías resguardaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó las diligencias correspondientes para recabar información sobre el caso.

Hasta el momento, no se han determinado las circunstancias en las que ocurrió la caída, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos.

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