Lluvias intensas provocan severas inundaciones en la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 08:47:10

Ciudad de México, 11 de agosto del 2025.- Durante la tarde-noche del domingo, fuertes lluvias dejaron múltiples vialidades y zonas de la Ciudad de México bajo el agua, lo que obligó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a desplegar un operativo especial para auxiliar a la población.

En la colonia General Ignacio Zaragoza, la acumulación de agua en Viaducto y Río Churubusco alcanzó unos 50 metros de extensión y hasta 40 centímetros de altura, lo que afectó de forma significativa el tránsito.

Situación similar se vivió en el cruce de Viaducto y Circuito Interior, en Granjas México, donde el espejo de agua se extendió 40 metros.

También hubo trabajos de apoyo y control vial en puntos como Marina Nacional, Fray Servando Teresa de Mier y Circuito Interior, donde elementos de tránsito destaparon coladeras y retiraron basura para evitar mayores encharcamientos.

En el Metro Chabacano, personal de la SSC ayudó a desalojar a seis adultos y tres menores que viajaban en una camioneta atrapada bajo un puente.

Además, se liberó la circulación en Periférico a la altura de México 68 y en la zona de San Antonio.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja en ocho alcaldías, entre ellas Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, mientras que en otras se declaró alerta naranja y púrpura por lluvias intensas y granizo.

Las condiciones meteorológicas también afectaron las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tuvo que suspender temporalmente vuelos y desviar aeronaves a terminales alternas. En las instalaciones se reportaron filtraciones y charcos en pasillos y salas.

En la alcaldía Cuauhtémoc, el agua alcanzó 30 centímetros en el Zócalo y en la calle 16 de Septiembre, a unos pasos del Palacio del Ayuntamiento. En la colonia Doctores también se registraron inundaciones.

Uno de los puntos más afectados fue el Hospital General Balbuena, donde el agua cubrió un área de 100 metros, ingresando a diversas zonas del edificio, de acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos.