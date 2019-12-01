Joven sobrevive por segunda vez a un ataque armado en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 23:10:09

Zamora, Mich., a 6 de octubre de 2026.- Un joven identificado como Alexis, alias “La Pollita”, de 23 años de edad, resultó herido tras ser blanco de un ataque a balazos frente a su domicilio, en la colonia El Vergel. Es la segunda agresión armada a la que sobrevive en menos de un año.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes sobre la avenida Nogal, donde, de acuerdo con la información disponible, sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta localizaron al joven y dispararon en su contra.

Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga, mientras vecinos de la zona solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

A su llegada, los cuerpos de auxilio encontraron a Alexis con una lesión producida por proyectil de arma de fuego en el pie derecho, por lo que recibió atención.

Posteriormente, personal de la Fiscalía de Michoacán acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, así como la búsqueda y recolección de indicios que permitan avanzar en las investigaciones.

Durante las actuaciones fueron localizados varios casquillos percutidos, aparentemente calibre .40, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para su análisis.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por esta agresión ni se ha informado oficialmente sobre el posible móvil del ataque.