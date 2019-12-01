Ligan a homicida de Carlos Manzo con organización criminal de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 08:35:58
Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.- El gobierno federal indicó que Osvaldo Gutiérrez Vázquez, señalado como el homicida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, estaría ligado a una organización criminal de Jalisco.

Según informes oficiales, el asesino era conocido como “El Cuate”, originario de Apatzingán y aparentemente familiar de ‘el Prángana’, miembro de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘El Prángana’ es operador de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, mejor conocidos como ‘R1’ y ‘R2’, señalados por las autoridades como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera, alias ‘el Mencho’, líder del cártel.

Los hermanos serían los responsables de liberar al capo criminal cuando fue detenido en 2012, mediante narcobloqueos en Michoacán, Colima y Jalisco como modo de presión.

