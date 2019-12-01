Líder criminal jalisciense se declara no culpable en corte de Washington; fue parte de los extraditados a EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 14:19:19

Washigton, Estados Unidos, 13 de agosto del 2025.- Un día después de la segunda entrega masiva de narcotraficantes de México a Estados Unidos, Abigael González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, compareció ante la Corte Federal de Washington.

Conocido como El Cuini, González Valencia se declaró no culpable de tres cargos que se le acusan: crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, así como uso de armas de fuego.

La audiencia se llevó a cabo este 13 de agosto ante la jueza Beryl A. Howell, quien en su momento encabezó el proceso contra Rubén Oseguera González, El Menchito. El acusado volverá a presentarse en tribunal el próximo 26 de agosto.

El martes previo, el gobierno de México extraditó a 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos, en lo que fue el segundo traslado masivo durante la administración de Donald Trump.