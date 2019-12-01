Líder criminal jalisciense se declara no culpable en corte de Washington; fue parte de los extraditados a EU

Líder criminal jalisciense se declara no culpable en corte de Washington; fue parte de los extraditados a EU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 14:19:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washigton, Estados Unidos, 13 de agosto del 2025.- Un día después de la segunda entrega masiva de narcotraficantes de México a Estados Unidos, Abigael González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, compareció ante la Corte Federal de Washington.

Conocido como El Cuini, González Valencia se declaró no culpable de tres cargos que se le acusan: crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, así como uso de armas de fuego.

La audiencia se llevó a cabo este 13 de agosto ante la jueza Beryl A. Howell, quien en su momento encabezó el proceso contra Rubén Oseguera González, El Menchito. El acusado volverá a presentarse en tribunal el próximo 26 de agosto.

El martes previo, el gobierno de México extraditó a 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos, en lo que fue el segundo traslado masivo durante la administración de Donald Trump.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a “El Perfumes”; habría intentado matar a tres niños en Zamora, Michoacán
Líder criminal jalisciense se declara no culpable en corte de Washington; fue parte de los extraditados a EU
García Harfuch informa sobre dron que sobrevoló el Edomex; esto es lo que dijo
Sobrevuela dron de EEUU Valle de Bravo y sus alrededores, territorio de los hermanos más buscados en Guerrero y Edomex
Más información de la categoria
Aprehenden a “El Perfumes”; habría intentado matar a tres niños en Zamora, Michoacán
Líder criminal jalisciense se declara no culpable en corte de Washington; fue parte de los extraditados a EU
Sobrevuela dron de EEUU Valle de Bravo y sus alrededores, territorio de los hermanos más buscados en Guerrero y Edomex
Mauricio “N”, Luis Alejandro “N” y Armando “N” detenidos por presunto robo en Celaya
Comentarios