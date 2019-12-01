Les quitan su vehículo y tienen que caminar kilómetros para solicitar auxilio ante falta de presencia de autoridades; ocurrió en Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 08:36:09

Atzitzintla, Puebla, 8 de agosto del 2025.- Una familia se vio en la necesidad de caminar varios kilómetros en medio de la noche tras ser víctimas de un asalto sobre la carretera Puebla-Orizaba, en las inmediaciones de las Cumbres de Maltrata, zona de las más frías del país.

El Ayuntamiento de Atzitzintla, en Puebla, ubicado en las laderas del Citlaltépetl, dio a conocer que elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil brindaron asistencia a las víctimas, luego de que ellos mismos llegaran a la localidad por su propio pie.

"La familia llegó caminando a la cabecera municipal y ahí fue auxiliada con refugio temporal y alimentación", dio a conocer la autoridad municipal.

En fortuna para los afectados, el automóvil fue localizado abandonado por elementos de la Guardia Nacional sobre la autopista Puebla-Orizaba, en inmediaciones del municipio de Maltrata, en Veracruz.

Cabe destacar que en lo que va del año, en el municipio de Atzitzintla, se han registrado seis robos de vehículo de cuatro ruedas, de los cuales, cuatro fueron con violencia, según propia información de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.