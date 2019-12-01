Lanzan dron explosivo contra gym de Secretaría de Seguridad de Escuinapa; hay 2 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 09:21:24
Escuinapa, Sinaloa, a 10 de febrero 2026.- Un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y un empleado municipal resultaron heridos luego de que un dron con artefactos explosivos se impactó contra el gimnasio de la Secretaría de Seguridad Pública de Escuinapa, Sinaloa.

Al respecto, el presidente municipal Víctor Díaz Simentel, dijo que las autoridades estatales y federales investigan si una segunda explosión que se produjo muy cerca del Hospital General de esa ciudad se derivó de un hecho similar.

Asimismo, el edil comentó que los uniformados estatales acordaron enviar refuerzos con presencia de agentes federales para fortalecer la seguridad.

Además, reveló que hasta el momento no hay detenidos relacionados con el ataque con explosivos a las instalaciones municipales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que personas desconocidas lanzaron desde el exterior un artefacto explosivo cuya detonación activó los protocolos de reacción.

