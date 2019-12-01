Chocan y uno vuelca en prolongación Bernardo Quintana de Querétaro

Chocan y uno vuelca en prolongación Bernardo Quintana de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 10:34:43
Querétaro, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- El presunto exceso de velocidad y la falta de precaución, ocasionó que esta mañana, se registrara un aparatoso choque con volcadura en el estado de Querétaro.

Fue en la intersección con avenida del Parque, en donde se registró la colisión de ambos vehículos, sin embargo, solo uno terminó con las llantas arriba.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), realizaron la valoración de los involucrados y determinaron que ninguno presentaba heridas que requirieran su traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por policías municipales, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente.

